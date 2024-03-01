Методи перевірки пророщування насіння: дізнайтеся про якість перед посівом

Перевірка пророщування насіння є важливою практикою для кожного садівника, оскільки вона дає цінну інформацію про життєздатність насіння перед його висадкою. UAportal розповів про три прості способи перевірки насіння на проростання.

Солона вода

Щоб провести цей тест, створіть суміш, розчинивши 1 чайну ложку солі в 1 літрі води. Потім вилийте розчин у тару та покладіть туди насіння. Залиште насіння замочуватися на 2-3 години.

По закінченню цього часу, поспостерігайте за ним. Ті, що спливають на поверхню, імовірно, неякісні, а ті, що опускаються на дно, вважаються якісними й придатними для посадки. Якщо ви не готові висаджувати їх негайно, ви можете помити й висушити насіння або замочити його перед посадкою.

Волога тканина

Візьміть вологу тканину, наприклад, зволожений паперовий рушник, і покладіть його на дно великого контейнера. Рівномірно розподіліть відкаліброване насіння на тканині, переконавшись, що між насінинами є достатньо місця.

Накрийте контейнер кришкою або поліетиленовою плівкою та залиште його в спокої на кілька днів. Важливо щодня знімати кришку, щоб забезпечити циркуляцію повітря, запобігти появі плісняви та зберегти тканину вологою. Це допоможе вам оцінити придатність насіння для посадки, виходячи з його здатності до проростання.

Тирса

Для певних культур, таких як квасоля, горох, кавун або кабачки, існує ще один метод – тестування насіння за допомогою тирси. Почніть з легкого зволоження тирси й рівномірного розподілу шару 2 см на дні обраного контейнера.

Зверху викладіть насіння, дотримуючись відстані 1-2 см між насінинами. Накрийте насіння шаром вологої тирси та дайте йому прорости. Через кілька днів, ви зможете побачити результати й визначити, яке насіння має потенціал для успішного росту.

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