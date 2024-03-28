Місця в будинку, де не варто вішати годинник: помилки, яких слід уникати

Настінний годинник слугує не лише пристроєм для відліку часу, але й декоративним елементом в інтер'єрі наших осель. Однак важливо зазначити, що вішати годинник у кожній кімнаті насправді може бути серйозною помилкою, яка потенційно може призвести до несприятливих наслідків. UAportal розповідає про три зони, де краще цього не робити.

1. Навпроти вхідних дверей

Варто уникати розміщення настінного годинника безпосередньо навпроти головного входу. Вважається, що так це може залучити фінансові та інші труднощі у ваше життя. Замість цього, розгляньте можливість повісити годинник над дверима, що не тільки підвищує практичність, але й підтримує сприятливий енергетичний потік у просторі.

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2. У спальні

Спальня в ідеалі має бути безтурботним місцем, що асоціюється з релаксацією, і наявність настінного годинника в цьому просторі може порушити цю атмосферу. Постійне стеження за часом та ритмічне цокання годинника може заважати спокійному сну. Для створення заспокійливої атмосфери бажано повністю прибрати годинник зі спальні.

3. У дитячій кімнаті

Наявність настінного годинника в дитячій кімнаті може здатися практичною, але існують альтернативні способи відстежувати час, наприклад, смартфони, планшети та розумні годинники. З іншого боку, цокання годинника може відволікати дитину під час виконання домашнього завдання або гри, заважаючи зосередитися і сконцентруватися.

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