Mastercard та VISA: відмінності між банківськими картками

Mastercard та VISA – це два відомі імена, коли мова йде про мережі банківських карток. У цій статті UAportal проводить детальне порівняння між цими двома лідерами, зосереджуючи увагу на нюансах, які відрізняють їх один від одного.

Ринкові стратегії

Mastercard та VISA, як дві провідні світові мережі банківських карток, відрізняються за своїми ринковими стратегіями. Mastercard в першу чергу зосереджується на пропозиції різноманітних платіжних рішень, в той час, як VISA надає перевагу мережевим технологіям. Крім того, Mastercard досягла значних успіхів у сфері безконтактних платежів, тоді як VISA відіграє вирішальну роль у розвитку безпеки токенізації.

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Програми винагород

Що стосується програм винагород, то Mastercard і VISA пропонують схожі переваги, такі як повернення готівки, винагороди за подорожі та знижки. Однак деталі та структура цих програм можуть відрізнятися залежно від конкретного банку, тому потенційним користувачами карток важливо ознайомитися з конкретними деталями та умовами карток. Таким чином, вони зможуть визначити, яка програма винагород більше відповідає їхньому стилю життя.

Безпека операцій

Як Mastercard, так і VISA надають першочергового значення безпеці операцій з кредитними картками. Вони використовують передові інструменти виявлення шахрайства. Важливо зазначити, що конкретні функції безпеки можуть відрізнятися залежно від банку, що випустив картку, та її типу.

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