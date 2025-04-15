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Мамин медівник із пташиним молоком — ніжність, що нагадує про дім

Алік Мкртчян

Мамин медівник із пташиним молоком — ніжність, що нагадує про дім
Мамин медівник із пташиним молоком — ніжність, що нагадує про дім

Готуємо з любов’ю та простими інгредієнтами.

Інгредієнти для тіста:

 Вершкове масло — 100 г 

 Яйця — 3 шт 

 Цукор — 200 г 

 Мед — 3 ст. л. 

 Сода — 1 ч. л. 

 Борошно — 600 г 

Як готувати:

 Змішуємо масло, яйця, цукор, мед та соду. Ставимо на парову баню на 10–15 хвилин.

 Додаємо борошно, замішуємо тісто.

 Формуємо 4 однакові коржі, даємо їм охолонути під рушником.

 Випікаємо по черзі при 180°С (верх-низ) — 10–12 хв кожен.

Крем заварний:

 Борошно — 4 ст. л. з гіркою 

 Цукор — 200 г 

 Молоко — 400 мл 

 Ваніль — за смаком 

 Вершкове масло — 100 г 

Змішуємо, варимо до загустіння, охолоджуємо. Потім збиваємо з маслом до кремової ніжності.

Глазур:

 Какао — 3 ст. л. 

 Цукор — 200 г 

 Молоко — 4 ст. л. 

 Вершкове масло — 50 г 

Розмішуємо на плиті, не перегріваємо. Готово!

Збираємо торт, просочуємо кремом, поливаємо глазур’ю — і даємо настоятись.

Ніжно, по-домашньому і з душею!

Спробуй — і поділись у коментарях, як у тебе вийшло! 

Джерело:instagram.com

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