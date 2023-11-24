Маловідомі факти про український борщ

Борщ – це щедра страва, відома своєю неймовірною смаковою палітрою та багатим складом, який символізує сполучення різноманітних інгредієнтів у єдине гармонійне ціле. UAportal ділиться цікавими фактами про українську смакоту.

1. Існує понад 70 різних рецептів червоного борщу. "Київський борщ" вважається найскладнішим і найдорожчим варіантом, оскільки він вимагає поєднання яловичини, баранини та свинини для приготування бульйону, а також додавання натурального хлібного квасу.

Читайте також: Як зварити борщ: простий рецепт і корисні лайфхаки

2. Включення томатної заправки в український борщ є відносно сучасним доповненням, яке стало поширеним лише наприкінці 19-го та на початку 20-го століть з появою американських помідорів в Україні. До цього в борщі використовували підкислювачі, такі як сироватка, кисле молоко, квашена капуста, ягоди або незрілі яблука.

3. Буряковий квас також використовувався як основа для борщу в минулому. Буряковий квас розводили водою і кип'ятили в глиняному або чавунному горщику. У киплячу суміш додавали нарізані буряк, капусту, моркву та інші овочі, після чого горщик ставили в піч. Готовий борщ заправляли і солили за смаком.

4. На Чернігівщині готують варіацію борщу під назвою "Переяславський" з грибними "вушками".

5. Житомирська область може похвалитися двома відмінними різновидами борщу. "Поліський борщ" включає сушені в'юни та гриби, а "Коростенський борщ" – сухофрукти.

Пропонуємо також рецепт пісного борщу, до якого додають копчені груші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!