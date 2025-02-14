Малинові батончики для тих, хто любить корисне і смачне

МАЛИНОВІ БАТОНЧИКИ

Це ідеальний десерт для тих, хто любить корисне і смачне!

Інгредієнти:

• Малина заморожена – 190 г;

• Кокосова стружка – 140 г;

• Мед – 2 ст.л;

• Чорний шоколад – 200 г.

Спосіб приготування:

1. У чаші блендера змішати малину, кокосову стружку і мед. Перебити до подрібнення малини.

2. Висипати отриману масу в форму, встелену пергаментом.

3. Заморозити протягом 2-3 годин.

4. Після заморожування розрізати на порційні шматочки.

5. Покрити кожен батончик розтопленим чорним шоколадом.

Ці малинові батончики не тільки смачні, але й містять натуральні інгредієнти, які підтримують ваше здоров’я і заряджають енергією. Ідеальний варіант для перекусу або десерту на свято!