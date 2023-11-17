Кохання, що кидає виклик усім випробуванням: знамениті пари в українському шоу-бізнесі

У бурхливому світі українського шоубізнесу є кілька пар, які виділяються міцною любов'ю та стійкістю перед обличчям випробувань. UAportal розповідає про 5 надзвичайних пар, які подолали труднощі та знайшли справжнє кохання.

Павло Зібров та Марина Зіброва

Відомий естрадний співак і композитор Павло Зібров зустрівся з Мариною Зібровою під час сольного концерту в 1992 році. Вирішивши завоювати її серце, Павло продовжив дворічне залицяння, яке завершилося прекрасним союзом. Минуло 29 років відтоді, як вони присягнули одне одному в коханні, і їхня любов стала тільки сильнішою.

Віталій Білоножко та Світлана Білоножко

Співак і шоумен Віталій Білоножко та відома співачка Світлана Білоножко демонструють дивовижний зв'язок, який триває вже понад чотири десятиліття. Вони не лише супутники життя, а й потужний творчий дует. Незважаючи на перипетії часу, пристрасть одне до одного залишається непохитною.

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Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Історія української співачки Руслани Лижичко та рок-музиканта Олександра Ксенофонтова починається з музики. У пошуках професійної поради Руслана звернулася до Олександра, і між ними зав'язалася дружба. Згодом їхній зв'язок переріс у романтичні стосунки, що призвели до шлюбу в грудні 1995 року.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

У казці, що нагадує романтичні новели, актриса Ольга Сумська знайшла на своєму столі шоколадне серце і таємничу записку, які розпалили її пристрасть до актора театру і кіно Віталія Борисюка. Після феєричної зустрічі виникло глибоке кохання. Через п'ять років пара зв'язала себе тенетами шлюбу, а в минулому році відзначила 27-ту річницю.

Олена Кравець та Сергій Кравець

Комедійна акторка Олена Кравець та телепродюсер Сергій Кравець заприятелювали ще в студентські роки під час участі в гумористичному шоу КВН. З часом їхня дружба переросла в роман, який зрештою призвів до одруження у 2002 році. Історія кохання збільшилася з народженням доньки Маші, а у 2016 році в їхньому домі з'явилися двійнята – Катерина та Іван.

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