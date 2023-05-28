Найкращі мелодраматичні фільми: готуйтеся плакати
Мелодраматичні фільми можуть стати емоційними американськими гірками для глядачів, захоплюючи їх у подорож любові, душевного болю та спокути. UAportal підготував список із п'яти найкращих мелодраматичних фільмів, знятих у період з 2010 по 2015 рік.
Винні зірки
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Мелодрама
Країна: США
Тривалість: 126 хвилин
Рік: 2014
Продюсер: Вік Годфрі
"Винні зірки" – це зворушлива історія двох підлітків, які зустрічаються в групі підтримки хворих на рак і закохуються один в одного. Незважаючи на свою хворобу, вони вирушають у подорож до Амстердаму, щоб зустрітися з улюбленим автором, де їм відкривається справжній сенс життя та любові.
Найкраще в мені
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Мелодрама
Країна: США
Тривалість: 118 хвилин
Рік: 2014
Продюсер: Деніз Ді Нові
"Найкраще у мені" – це романтична історія про шкільних коханих, які возз'єдналися після довгих років розлуки. Незважаючи на свої розбіжності та помилки минулого, вони намагаються відродити свої стосунки та набути справжнього щастя.
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Щасливчик
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Мелодрама
Країна: США
Тривалість: 101 хвилина
Рік: 2012
Продюсер: Деніз Ді Нові
"Щасливчик" – це історія морського піхотинця, який виживає в бою в Іраку і вірить, що його успіх пов'язаний із фотографією жінки, знайденої під час війни. Він вирушає на пошуки цієї жінки, щоб подякувати їй за те, що вона стала його ангелом-охоронцем, але їхня зустріч призводить до несподіваного повороту подій.
Клятва
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Мелодрам
Країна: США
Тривалість: 104 хвилини
Рік: 2012
Продюсер: Гері Луккезі
"Клятва" – це історія пари, яка потрапила в автомобільну аварію, внаслідок якої дружина втрачає пам'ять про останні кілька років, у тому числі і про чоловіка. Він намагається знову завоювати її серце та відновити їхні стосунки, але це нелегкий шлях.
Далека дорога
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Мелодрама
Країна: США
Тривалість: 123 хвилини
Рік: 2015
Продюсер: Марті Боуен
"Далека дорога" – це історія двох пар, молодої та літньої, чиї життя перетинаються несподіваним чином. Поділившись своїми історіями любові, втрат і самопожертви, вони дізнаються, що справжнє кохання не знає меж.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.
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