Найкращі мелодраматичні фільми: готуйтеся плакати

Мелодраматичні фільми можуть стати емоційними американськими гірками для глядачів, захоплюючи їх у подорож любові, душевного болю та спокути. UAportal підготував список із п'яти найкращих мелодраматичних фільмів, знятих у період з 2010 по 2015 рік.

Винні зірки

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мелодрама

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Вік Годфрі

"Винні зірки" – це зворушлива історія двох підлітків, які зустрічаються в групі підтримки хворих на рак і закохуються один в одного. Незважаючи на свою хворобу, вони вирушають у подорож до Амстердаму, щоб зустрітися з улюбленим автором, де їм відкривається справжній сенс життя та любові.

Найкраще в мені

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Мелодрама

Країна: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Деніз Ді Нові

"Найкраще у мені" – це романтична історія про шкільних коханих, які возз'єдналися після довгих років розлуки. Незважаючи на свої розбіжності та помилки минулого, вони намагаються відродити свої стосунки та набути справжнього щастя.

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Щасливчик

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Мелодрама

Країна: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2012

Продюсер: Деніз Ді Нові

"Щасливчик" – це історія морського піхотинця, який виживає в бою в Іраку і вірить, що його успіх пов'язаний із фотографією жінки, знайденої під час війни. Він вирушає на пошуки цієї жінки, щоб подякувати їй за те, що вона стала його ангелом-охоронцем, але їхня зустріч призводить до несподіваного повороту подій.

Клятва

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Мелодрам

Країна: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2012

Продюсер: Гері Луккезі

"Клятва" – це історія пари, яка потрапила в автомобільну аварію, внаслідок якої дружина втрачає пам'ять про останні кілька років, у тому числі і про чоловіка. Він намагається знову завоювати її серце та відновити їхні стосунки, але це нелегкий шлях.

Далека дорога

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Мелодрама

Країна: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2015

Продюсер: Марті Боуен

"Далека дорога" – це історія двох пар, молодої та літньої, чиї життя перетинаються несподіваним чином. Поділившись своїми історіями любові, втрат і самопожертви, вони дізнаються, що справжнє кохання не знає меж.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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