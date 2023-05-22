Найкращі комедійні фільми 2006-07 років: готуйтеся добре посміятися
UAportal підготував список комедійних фільмів, що найбільш запам'ятовуються, знятих у період з 2006 по 2007 рік. Добірка з п'яти фільмів, які здобули широке визнання як критиків, так і глядачів.
Маленька міс Щастя
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Комедія, Драма
Країна: США
Тривалість: 1гдо 41хв
Рік: 2006
Продюсер: Девід Т. Френдлі, Пітер Сараф, Марк Тертлтауб
"Маленька міс Щастя" – це душевний та смішний фільм про неблагополучну сім'ю, яка вирушила у подорож на конкурс краси. У кожного члена сім'ї свої чудасії та проблеми, але вони об'єднуються, щоб підтримати наймолодшу з них, Олів, в її мрії стати Маленькою Міс Сонячне Світло.
Трохи вагітна
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 2год 9хв
Рік: 2007
Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон
"Трішки вагітна" – це романтична комедія про малоймовірну пару, яка випадково завагітніла після сексу на одну ніч. У фільмі показані їхні спроби побудувати стосунки та підготуватися до батьківства, а також їхні різні стилі життя та цінності.
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Суперперці
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 53хв
Рік: 2007
Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон
"Суперперці" – це смішний фільм про двох старшокласників, які вирушають на вечірку, де збираються випити спиртного. По дорозі вони стикаються з численними перешкодами та пригодами, включаючи зустрічі з поліцією та божевільним господарем вечірки.
Леза слави: Зірки на льоду
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Комедія, Спорт
Країна: США
Тривалість: 1год 33хв
Рік: 2007
Продюсер: Стюарт Корнфелд, Джон Джейкобс, Бен Стіллер
"Леза слави: Зірки на льоду" – це сатирична комедія про світ змагального фігурного катання. У ній розповідається про двох найлютіших суперників, які змушені об'єднатися і виступати в парі після того, як їм заборонили брати участь у поодиноких змаганнях. Фільм наповнений сміливими сценами та приголомшливими виступами.
Диявол носить Prada
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Комедія, Драма
Країна: США, Франція
Тривалість: 1год 49хв
Рік: 2006
Продюсер: Венді Файнерман
"Диявол носить Prada" – дотепний та захоплюючий фільм про молоду жінку, яка влаштовується на роботу помічницею вимогливого та тиранічного редактора модного журналу. У міру того, як вона орієнтується в жорстокому світі моди, вона отримує цінні уроки про себе та свої амбіції.
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