Найкращі фільми-трилери останніх років: запасайтеся попкорном та хорошим настроєм

Фільми-трилери відомі своїми захопливими сюжетами. Їхній успіх залежить від здатності тримати глядачів у напрузі. UAportal підготував список із п'яти найкращих трилерів, знятих у період з 2018 по 2021 рік, які точно варто подивитися.

"В обіймах брехні"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Драма, Таємниця, Трилер

Країна: Ірландія, США

Тривалість: 98 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Сідні Кіммел, Джон Пенотті, Джеймс Флінн

У фільмі розповідається історія молодої жінки Френсіс, яка знаходить у метро сумочку та повертає її власниці Греті. Між двома жінками виникає тісний зв'язок. Відкриваючи темну сторону Грети, Френсіс стала одержимою нею. У кінострічці відбувається кілька поворотів, що призводять до неочікуваного фіналу.

"Людина-невидимка"

Рейтинг IMDB: 7.12

Жанр: Жахіття, Містерія, Наукова фантастика, Трилер

Країна: США, Австралія

Тривалість: 124 хвилини

Рік: 2020

Продюсер: Джейсон Блюм

Це науково-фантастичний трилер жахів, у якому розповідається історія Сесилії Касс, яка втекла від свого жорстокого колишнього хлопця. Проте незабаром вона розуміє, що він знайшов спосіб стати невидимим і мучить її. Фільм є захопливим та тримає глядачів у напрузі від початку до кінця.

"Під наглядом"

Рейтинг IMDB: 5.72

Жанр: Жахи, Трилер

Країна: США

Тривалість: 88 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Дейв Франко, Джо Сванберг, Тедді Шварцман

Фільм розповідає про дві пари, які винаймають будинок для відпочинку на вихідні. Однак все перевернулося з ніг на голову, коли вони зрозуміли, що за ними стежать, і кожен їхній крок записується.

"Біжи"

Рейтинг IMDB: 6.72

Жанр: Жахи, Таємниця, Трилер

Країна: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Півн Оганян, Наталі Касабіан

У центрі уваги – історія Хлої, яка виховується в ізоляції своєю надмірно дбайливою матір’ю Діаною. Дівчина починає сумніватися у добрих мотивах своєї мами. Вона підозрює, що любляча неня видає себе за іншу людину.

"Дрібниці"

Рейтинг IMDB: 6.32

Жанр: Злочин, Драма, Трилер

Країна: США

Тривалість: 128 хвилин

Рік: 2021

Продюсер: Марк Джонсон, Джон Лі Генкок

Це історія двох детективів, Діка та Бакстера, які об'єднуються, щоб розкрити серію вбивств. Однак, у ході розслідування, з’ясувалося, що все не так просто, як вони думали. Козирем фільму є сильний акторський склад, до якого входять Дензел Вашингтон, Рамі Малек та Джаред Лето.

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