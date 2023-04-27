Найкращі фільми про інопланетне вторгнення: сюжет захоплює

Інопланетні вторгнення завжди були цікавою темою для кінематографістів, і UAportal підготував список найкращих фільмів про інопланетне вторгнення, випущені з 2010 по 2016 рік. Ці фільми, безперечно, триматимуть у напрузі завдяки захоплюючим сюжетам, приголомшливим візуальним ефектам та талановитому акторському складу.

Скайлайн

Рейтинг IMDB: 4.4/10

Жанр: Наукова фантастика, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 32хв

Рік: 2010

Продюсер: Колін Страус, Грег Страус

Фільм "Скайлайн" – це науково-фантастичний трилер, у центрі якого група друзів, які стали свідками інопланетного вторгнення під час поїздки до Лос-Анджелесу. Прибульці мають здатність гіпнотизувати людей і заманювати їх на свої кораблі, де вони використовуються для експериментів. Група друзів повинна об'єднатися, щоб вижити і дати відсіч прибульцям, використовуючи свою кмітливість та всі ресурси, які вони можуть знайти.

Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Екшн, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік: 2011

Продюсер: Ніл Х. Моріц

"Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес" – це науково-фантастичний фільм, в якому розповідається про групу морських піхотинців, відправлених до Лос-Анджелеса для боротьби з інопланетним вторгненням. Прибульці зруйнували безліч міст по всьому світу, і Лос-Анджелес – їхня остання мета. Морпіхи повинні прокласти собі шлях через місто, зустрічаючи на своєму шляху безліч перешкод та небезпек, щоб спробувати врятувати світ від повного знищення.

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Темні часи

Рейтинг IMDB: 4.9/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Жахи

Країна: США

Тривалість: 1год 29хв

Рік: 2011

Продюсер: Тимур Бекмамбетов

Фільм "Темні часи" – це унікальний фільм про інопланетне вторгнення, дія якого відбувається в Москві, росія. Прибульці у цьому фільмі невидимі, і їх можна побачити лише тоді, коли вони освітлені джерелом світла.

Фільм розповідає про групу туристів, які опинилися у пастці у Москві після прибуття інопланетян. Група повинна орієнтуватися у місті та знайти спосіб вижити, одночасно намагаючись зрозуміти, як перемогти прибульців.

Гра Ендера

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 54хв

Рік: 2013

Продюсер: Роберт Чартофф, Лінн Хенді

"Гра Ендера" – науково-фантастичний фільм, дія якого відбувається в майбутньому, де Земля перебуває у стані війни з інопланетною расою, відомою як Форміки. Фільм розповідає про Ендера Віггіна, юного вундеркінда, якого беруть на навчання до Бойової школи, тренувальний центр для молодих солдатів.

Ендер швидко поводиться як блискучий стратег, і його обирають для керівництва боротьбою проти Форміков. Ендер має впоратися з труднощами Бойової школи та привести свою команду до перемоги у вирішальній битві за виживання Землі.

День незалежності: Відродження

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 2год

Рік: 2016

Продюсер: Дін Девлін

"День незалежності: Відродження" – це продовження класичного науково-фантастичного фільму 90-х "День незалежності". Дія фільму відбувається через 20 років після подій першого фільму і Земля готується до можливого повернення інопланетян.

Коли прибульці повертаються, оборона Землі знову піддається випробуванню. Фільм розповідає про групу пілотів та солдатів, які борються за порятунок світу від повного знищення.

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