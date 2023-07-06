Найкращі детективні фільми з несподіваними поворотами сюжету: фінал важко передбачити

Детективи ніколи не залишали байдужими ні дорослих, ні дітей. Несподівані повороти, цікаві загадки, таємничі події, містичні вбивства – усе це є невіддільними частинами їхніх сюжетів. UAportal склав список найкращих детективів, фінал яких важко передбачити.

"Ножі наголо"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Детектив

Країна: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік: 2019

Продюсер: Рем Бергман, Раян Джонсон

Фільм розповідає про розслідування смерті голови заможної родини. Поки детективи намагаються дійти до істини, члени сім'ї стають підозрюваними, і сюжет закручується дедалі більше.

"Дівчина у павутинні"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Детектив

Країна: США

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Скотт Рудін, Емі Паскаль, Елізабет Кантільйон

Це психологічний трилер про Лісбет Саландер, яка намагається завадити групі хакерів вкрасти небезпечну комп'ютерну програму. Застосунок може отримати доступ до ядерних кодів світу, а потім зловмисники хочуть використати цю інформацію з лихою метою. Намагаючись з'ясувати особистість хакера, Саландер розуміє, що їй, можливо, доведеться зіткнутися зі своїм минулим.

"Енола Холмс"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Детектив

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2020

Продюсер: Мері Парент, Алекс Гарсія

Сюжет розгортається навколо молодшої сестри Шерлока Холмса, яка вирушає на пошуки своєї зниклої матері. Приїжджаючи до Лондона і розгадуючи залишені мамою підказки, Енола розуміє, що їй загрожує серйозна небезпека.

"Пасажир"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Детектив

Країна: США, Великобританія, Франція

Тривалість: 105 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Ендрю Рона, Алекс Гайнеман

Головного героя трилера, колишнього офіцера поліції, під час поїздки додому втягнули в змову. Намагаючись з'ясувати правду, він розуміє, що його життя та життя пасажирів поїзда перебувають у небезпеці.

"Загадкове вбивство"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Детектив

Країна: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік: 2019

Продюсер: Адам Сендлер, Аллен Коверт

У центрі уваги – історія подружньої пари, яку під час відпустки втягнули в розслідування вбивства. Закохані вирішили розкрити справу самостійно, аби довести власну невинність.

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