Лимонний кекс: готується просто, а виходить дуже смачно

Ідеальний десерт для підняття настрою)) готується просто, а виходить дууууже смачно.

П.С: аромат цедри на всю вулицю, готуйте тарілки для сусідів.

Кекс:

• Білий цукор — 200 г;

• Цедра лимонів — з 2 шт;

• Вершкове масло (розтоплене) — 115 г;

• Яйця — 2 шт;

• Ваніль — 1 ч. л;

• Лимонний сік — 2 ст. л;

• Натуральний йогурт або сметана — 110 г;

• Молоко — 1 ст. л;

• Борошно — 180 г;

• Сіль — ½ ч. л;

• Розпушувач — 2 ч. л.

Лимонний сироп:

• Білий цукор — 100 г;

• Лимонний сік — 2 ст. л;

• Вода — 2 ст. л.

(Перемішайте та розігрійте в мікрохвильовці на 40 секунд — поки цукор не розчиниться).

Лимонна глазур:

• Цукрова пудра — 65 г;

• Лимонний сік — 1 ст. л;

• Молоко — 1 ст. л.

(Перемішайте до гладкої текстури).

Спосіб приготування

1. Розітріть цедру лимонів із частиною цукру.

2. Додайте вершкове масло, яйця, ваніль, лимонний сік, йогурт і молоко. Добре перемішайте.

3. Всипте решту цукру, борошно, сіль і розпушувач. Обережно з’єднайте інгредієнти до однорідності.

4. Перекладіть тісто у змащену маслом форму для хліба:

• Для форми 8×4 — випікайте 37–40 хв при 180°C.

• Для форми 9×5 — 33–35 хв при 180°C.

5. Гарячий торт полийте сиропом — він вбере аромат і стане ще ніжнішим.

6. Остиглий — покрийте глазур’ю і чаюйте з насолодою.