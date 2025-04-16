Лимонний кекс: готується просто, а виходить дуже смачно
Ідеальний десерт для підняття настрою)) готується просто, а виходить дууууже смачно.
П.С: аромат цедри на всю вулицю, готуйте тарілки для сусідів.
Кекс:
• Білий цукор — 200 г;
• Цедра лимонів — з 2 шт;
• Вершкове масло (розтоплене) — 115 г;
• Яйця — 2 шт;
• Ваніль — 1 ч. л;
• Лимонний сік — 2 ст. л;
• Натуральний йогурт або сметана — 110 г;
• Молоко — 1 ст. л;
• Борошно — 180 г;
• Сіль — ½ ч. л;
• Розпушувач — 2 ч. л.
Лимонний сироп:
• Білий цукор — 100 г;
• Лимонний сік — 2 ст. л;
• Вода — 2 ст. л.
(Перемішайте та розігрійте в мікрохвильовці на 40 секунд — поки цукор не розчиниться).
Лимонна глазур:
• Цукрова пудра — 65 г;
• Лимонний сік — 1 ст. л;
• Молоко — 1 ст. л.
(Перемішайте до гладкої текстури).
Спосіб приготування
1. Розітріть цедру лимонів із частиною цукру.
2. Додайте вершкове масло, яйця, ваніль, лимонний сік, йогурт і молоко. Добре перемішайте.
3. Всипте решту цукру, борошно, сіль і розпушувач. Обережно з’єднайте інгредієнти до однорідності.
4. Перекладіть тісто у змащену маслом форму для хліба:
• Для форми 8×4 — випікайте 37–40 хв при 180°C.
• Для форми 9×5 — 33–35 хв при 180°C.
5. Гарячий торт полийте сиропом — він вбере аромат і стане ще ніжнішим.
6. Остиглий — покрийте глазур’ю і чаюйте з насолодою.