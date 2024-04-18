Лимон VS лайм: який цитрус корисніший для здоровʼя

У наш час існує дуже багато схожих між собою продуктів, і дуже важливо розуміти різницю між ними і яку користь несе кожен. UAportal розповідає про те, що відрізняє лимон від лайма.

Смак

Лайм часто описують як злегка гіркуватий з ледь помітною квітковою ноткою, тоді як лимон – терпкий і кислий. Незважаючи на їхню схожість, різний смак кожного цитрусового може покращити різні страви.

Поживна цінність

З точки зору поживної цінності, і лайм, і лимон мають низьку калорійність і високий вміст вітаміну С, що сприяє зміцненню імунітету. Крім того, обидва фрукти містять антиоксиданти, які допомагають поліпшити загальне самопочуття, і є корисним доповненням до збалансованого раціону.

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Кислотність

За шкалою кислотності лимони зазвичай більш кислі, ніж лайми: рівень pH лимонів становить 2-3, а лаймів – 2-2,4. Невелика різниця в рівнях кислотності робить обидва фрукти універсальними для різних типів страв і напоїв.

Використання в кулінарії

З точки зору кулінарії, лимони та лайми є універсальними інгредієнтами, які можна використовувати в широкому спектрі рецептів – від солоних до солодких. Лайм часто обирають для страв з морепродуктів, коктейлів і сальси, а лимон зазвичай використовують у салатних заправках, випічці та маринадах.

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