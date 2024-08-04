Літні дитячі табори в Україні на серпень 2024 року. Розклад змін та ціна

Літо в розпалі, діти вдома. Щоб розважити, відволікти від буденності та відновити свою малечу перед новим навчальним роком, варто зазирнути до списку літніх дитячих таборів в Україні. Кожен табір має свою насичену та цікаву програму, неповторні локації, які охоплюють мальовничі озера, картинні гори та морський берег. В кінці розповімо як та де можна зареєструвати дитину до дитячого табору на вільні місця. Оберіть літо для своїх дітей разом з UAPortal.

Літній табір Camp Life у Карпатах

Програма в дитячому таборі насичена прогулянками на свіжому повітрі. Джерело: https://www.facebook.com/Дитячий табір Camp Life Програма в дитячому таборі насичена прогулянками на свіжому повітрі. Джерело: https://www.facebook.com/Дитячий табір Camp Life

Карпатські канікули пропонують на серпень дитячий табір Camp Life. Місцем дислокації для табору стало селище Микуличин, що розкинулося на березі карпатської річки. На території табору розташовано:

ресторан;

баскетбольний майданчик;

лазня;

зона для відпочинку та релаксу;

вихід до річки.

Для розміщення пропонуються дерев’яні будиночки з різною кількістю місць до 10 чоловік. Будинки оснащені гарячою та холодною водою. Декілька програм харчування дозволяють задовольнити потреби усіх дітей. Ви можете обрати вегетаріанське, безалергенне (виключаються продукти на які дитина має алергію) чи звичайне меню.

У програмі табору:

походи в гори;

рафтинг;

лазертаг;

квести;

розважальні програми з тімбілдінгом;

дискотеки;

майстер-класи.

Коного дня дітей можна побачити на світлинах, які розміщуються в соц мережах компанії. У дитячому таборі проведено вже понад 70 змін. Команда складається з професіоналів, які проходять складний відбір.

Ціна за зміну:

Зміна 6 (08.08.2024 – 18.08.2024) – 19 900 грн (залишилося 5 місць для хлопчиків). Приймаються діти 13 – 16 років.

(08.08.2024 – 18.08.2024) – (залишилося 5 місць для хлопчиків). Приймаються діти 13 – 16 років. Зміна 7 (20.08.2024 – 30.08.2024) – 19 900 грн приймаються діти від 8 до 16 років.

Дитячий бізнес табір KIDBI під Києвом

Навча дитину командній грі та розвиває бізнес фантазію. Джерело: https://kidbi.com.ua/ Навча дитину командній грі та розвиває бізнес фантазію. Джерело: https://kidbi.com.ua/

Дитячий табір розташувався в заміському комплексі "Авантюрист". Бізнес табір має чітку програму, щоб за зміну розвинути такі якості дитини як:

впевненість у собі та своїх діях;

сміливість виходити на сцену чи спробувати себе у якості лідера;

відповідальність за себе та команду;

комунікабельність та харизму;

фантазія на вигадку стартапів та діючих проектів.

Програма табору досить насичена кожного дня, вона складається з таких розваг як:

басейн;

прогулянки на каное;

сапи;

катамарани;

відпочинок на річці Десна;

тренінги;

вечори анімації та дискотек;

відпочинок біля вогнища;

майстер–класи та тренінги.

Зміни в таборі складають по 7 днів та кожна має свою тематику та розваги.

Ціна за зміну:

Зміна 58 (28.07.2024 – 03.08.2024) – 14 000 грн.

Адреса табору: Київська обл., Броварський р–н, с. Рожни, вул. Пухівська, 1.

Дитячий табір Бескид у Закарпатті

Вражаючі прогулянки на свіжому повітрі в дитячому таборі Бескид. Джерело: https://childcamp.com.ua/ Вражаючі прогулянки на свіжому повітрі в дитячому таборі Бескид. Джерело: https://childcamp.com.ua/

Дитячий табір розміщено на території готелю "Едельвейс", селище Верхній Студений (30 км від станції Воловець). Навкруги мальовничі гори, кришталево чисте повітря та хвойні ліси. Поруч є річки (без купання) та баскетбольний майданчик. Діти розміщуються на території готелю в номери від 2 до 4 осіб. На території готелю є:

зала для спортивних тренувань;

сауна;

міні басейн;

ігрові та спортивні майданчики;

альтанки для відпочинку та майстер–класів на свіжому повітрі.

Дітям пропонується 5-ти разове харчування, яке коригується, якщо діти мають особливі потреби у їжі. Територія табору охороняється цілодобово та освітлюється вночі. Програма перебування дітей в таборі охоплює:

прогулянки в горах;

ігри та майстер-класи;

спортивні заняття;

дискотеки та програми.

Дістатися до табору можна як самостійно, так і скориставшись трансфером табору у супроводі працівників.

Ціна за зміну(14 днів):

Зміна 4 (30.07.2024 – 12.08.2024) – 13 300 грн.

Зміна 5 (15.08.2024 – 28.08.2024) – 13 300 грн.

Літній табір Shokolad Camp на базі Emily Resort

Літо в дитячому таборі Шоколад хочеться повторювати знову і знову. Джерело: @shokolad_camp Літо в дитячому таборі Шоколад хочеться повторювати знову і знову. Джерело: @shokolad_camp

Дитячій табір під Львовом на базі курортного комплексу "Emily Resort". На дітей чекають 6–ти місні просторі кімнати з видом на мальовничі пейзажі. Триразове харчування з додатковим перекусом та постійний питний режим. З харчуванням можна ознайомитися заздалегідь та попередити у разі потреби корегування.

Програма в таборі включає:

екскурсії у місті Львів;

відвідування аквапарку;

подорож підвісною дорогою;

тюбінг;

майстер–класи;

спортивні змагання та ігри на сучасній арені;

уроки англійської мови від носіїв та спікерів;

розважальні програми та дискотеки.

Територія табору знаходиться під охороною, а у команді працює медпрацівник з профільною освітою. Трансфер до табору і назад вже включено у вартість. Виїзд відбувається з Києва, Вінниці, Житомира, Хмельницька та Чернівців.

Ціна за зміну (10 ночей):

Зміна 4 (23.07.2024 – 02.08.2024) – 18 800 грн. Приймаються діти від 7 до 15 років.

Зміна 5 (03.08.2024 –13.08.2024) – 18 800 грн. Приймаються діти від 7 до 15 років.

Англомовний табір British Camp в Ужгороді

Відпочити з користю та задоволенням в Дитячому таборі British Camp. Джерело: https://british.camp/ Відпочити з користю та задоволенням в Дитячому таборі British Camp. Джерело: https://british.camp/

Англомовний дитячий табір розташовано на території 4–х зіркового курортного комплексу "Zolota Gora". На території комплексу розташовані:

термальні басейни;

міні аквапарк;

сучасні спортивні майданчики;

ігрові та розважальні зони;

міні ферма з оленями та павичами.

Англомовний дитячий табір пропону 60 годин англійської мови за зміну. Уроки проходять у формі тренінгів, спортивних ігр, тематичних вечорів та інших активностей.

Програма табору охоплює:

плавання у термальних і спортивних басейнах та міні аквапарку;

регбі;

футбол;

флорбол;

волейбол;

баскетбол;

бадмінтон;

running club, стретчінг;

майстер-класи з хіп–хопу та Capture the flag.

Англомовний табір British Camp має європейську ліцензію та входить до альянсу Всесвітньої асоціації таборів. Досвід табору – 138 успішних заїзди.

Ціна за зміну (7 днів):

Зміна 4 (13.08.2024 – 19.08.2024) – 790 евро.

Дізнатися більш детальну інформацію про літні дитячі табори України та пройти реєстрацію можна на сайті https://ua.educamp.com.ua/.