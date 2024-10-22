Лінивий вишневий медівник: рецепт

Ну майже лінивий - без розкачування коржів.

До рецепту:

Коржі 8 шт діаметр ~ 20см

240г меду

120г масла

10г соди

4 яйця (200г)

100г цукру

300г борошна

Крем:

500г сметани 20%

350г вершків 35%

80г цукру

Трішки лимонного соку

180г вишні с/м

35г цукру

10г кукурудзяного крохмалю

Приготування:

Мед та вершкове масло розігріваю у сотейнику. Як стане гаряче та почне пінитися трохи карамелізую, знімаю з вогню, додаю соду і швидко перемішую і одразу додаю у яйця що збиваються

поки мед гріється починаю збивати яйця з цукром у гарну піну, і як мед готовий тоненькою цівкою додаю його у чашу міксера.

як все перемішалося у декілька прийомів та за допомогою вінчика вмішую борошно.

тісто досить тягнуче виходить.

Викладаю тісто на пергамент приблизно діаметром 18+ см ( 2 шт на лист) і випікаю приблизно 6 хвилин при 180 градусах.

готові гарячі коржі більшого розміру, тому можу трохи підрівняти їх формою, а обрізь ще підсушити на крихту.

КРЕМ:

У сметану додаю цукор і лимонний сік, перемішую і за 5 хв як цукор розчиниться ☺️додаю збиті вершки. Таким чином в мене густий смачний крем.

Заздалегідь дістаю вишню, розморожую іі, збиваю блендером з цукром, додаю крохмаль і доводжу до кипіння - маса стає густою. Охолоджую!

Збираю корж, кладу на нього 1/8 крему, 1/7 вишневого "кисілю" і так до самого верху. На верхній корж крем не кладу, залишками можна обмазати боки, як торт постоїть обсипати його крихтою.

Нехай смакує!