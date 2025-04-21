Ліниві суши: можна готувати щодня

Якби я знав раніше, що суші — це так просто, то готував би їх кожен день.

• Рис відварений — 200 г;

• Рисовий оцет — 1 ст.л;

• Сіль — 0,5 ч.л;

• Цукор — 0,5 ч.л;

• Огірок — 1 шт;

• Лосось с/с — 100 г;

• Крем-сир — 100 г;

• Кунжут чорний — 1 ч.л;

• Імбир маринований і васабі для подачі.

Приготування:

1. Нарізаємо рибу та огірок

2. У відварений рис додаємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі і перемішуємо

3. Беремо форму для льоду або контейнер для яєць (так, ще один лайфхак)

Викладаємо харчову плівку і формуємо суші!

4. Рибка + крем-сир + огірок + рис з норі

5. Відправляємо в холодильник а далі перевертаємо форму, дістаємо суші і насолоджуємося.