Легкий гарбузовий пиріг: взимку стане вашим фаворитом

Взимку завжди хочеться чогось домашнього, теплого й ароматного. І цей легкий гарбузовий пиріг точно стане вашим фаворитом.

На форму 26–28 см:

600 г тертого гарбуза

260 г цукру

300–325 г борошна

175 г світлих родзинок

4 яйця

100 г волоських горіхів

100 г рослинної олії

100 г вершкового масла

цедра 1 апельсина та сік половини апельсина

15–16 г міксу спецій (кориця, імбир, аніс; можна додати гвоздику, мускатний горіх і духмяний перець)

2 пачки (20 г) розпушувача

сіль

Для крему:

500 г крем-сиру

100 г цукрової пудри (але крему завжди хочеться більше!)

Готуємо!

Головне - смачний гарбуз. Я завжди куштую, якщо він солодкий і ароматний, беремо в роботу! Очищаю його й натираю на дрібній тертці.

Родзинки заливаю окропом і відразу зливаю воду. Горіхи дрібно січу ножем.

У тертий гарбуз додаю розтоплене вершкове масло з олією, а потім усі інші інгредієнти зі списку. Перемішую до однорідної маси. Викладаю суміш у форму, застелену пергаментом і злегка змащену маслом. Ставлю в духовку, розігріту до 175 °C. Випікаю близько 55 хвилин.

Готовність перевіряю дерев’яною паличкою (на ній не повинно залишатися тіста) або за температурою всередині пирога (100 °C). Даю коржу повністю охолонути.

А поки змішую крем-сир із цукровою пудрою — крем готовий!

Можна зробити ще більш повітряний масляний крем: добре збити у планетарному міксері 100 г вершкового масла, сік другої половинки апельсина, 130 г цукрової пудри, а потім додати 500 г крем-сиру та цедру цитрусових.

Кількість борошна залежить від соковитості гарбуза!

Розрізаю корж навпіл, змащую кремом — і пиріг готовий! Це справді дууууже смачно!