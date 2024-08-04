Ламінат на кухні: плюси та мінуси, про які потрібно знати

Ламінат є привабливим варіантом для домовласників, які бажають оновити дизайн кімнати. UAportal підготував комплексний розбір всіх "за" і "проти", ламінованих панелей на кухні.

Плюси

Доступність

Ламіновані кухонні панелі вважаються економічно вигідними для власників будинків з обмеженим бюджетом. Відносно низька вартість матеріалу робить його вдалим вибором для ремонту приміщень, не вимагаючи значних вкладень.

Простота монтажу

Порівняно з іншими матеріалами, ламінат відносно легко встановлювати, що робить його чудовим варіантом, особливо для проєктів "зроби сам". Вони часто випускаються в попередньо вирізаних розмірах, що зменшує потребу в професійному встановленні та економить час і витрати.

Невибагливість у догляді

Непориста природа ламінату робить його стійким до плям, його легко чистити та доглядати. Ця практична особливість робить його привабливим вибором для домогосподарств, які ведуть активний спосіб життя, оскільки розлиті рідини та бризки можна швидко витерти, не залишаючи стійких плям.

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Мінуси

Обмежена довговічність

Одним з головних недоліків ламінату є його недостатня довговічність порівняно з такими матеріалами, як плитка або камінь. Вони більш схильні до подряпин, вм'ятин і термічних пошкоджень, що може вплинути на їх термін служби, особливо на кухнях з високою прохідністю.

Обмеження в дизайні

Попри збільшення кількості доступних дизайнів і візерунків для ламінованих панелей, вони, як правило, пропонують менше можливостей порівняно з такими матеріалами, як кераміка або скло.

Вразливість до води

Ламінат не такий стійкий до вологи, як інші матеріали, такі як керамічна або керамогранітна плитка. Це робить його більш сприйнятливим до викривлення, розбухання та розшарування під впливом тривалого перебування у вологому середовищі, що робить його менш ідеальним вибором для зон біля раковин.

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