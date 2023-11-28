Лайфхаки з картоплею: як коренеплід використати в побуті

Картопля, яку часто цінують за її кулінарну майстерність, має більший потенціал, ніж здається на перший погляд. UAportal розповідає про деякі цікаві та нетрадиційні лайфхаки з цим універсальним коренеплодом.

Видалення іржі

Зіткнувшись з іржавим кухонним приладдям, таким як ножі або виделки, багато хто обирає абразивні засоби, такі як наждачний папір. Але на допомогу може прийти картопля.

Розріжте картоплину навпіл і занурте її в суміш миючого засобу та харчової соди. Використовуючи цей імпровізований засіб для чищення, обережно потріть уражену поверхню. Ви будете здивовані, наскільки ефективно знімається наліт.

Крім того, для чищення столових приборів зі срібла можна використовувати залишки води після варіння картоплі. Замочування ножів, ложок і виделок у цьому розчині допомагає відновити їхній блиск.

Викручування лампочки

Уявіть, як ви боретеся з перегорілою лампочкою, а її цоколь вперто не виходить з патрона. У такі моменти може допомогти картоплина.

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Взявши половинку картоплини та встромивши її в решту лампочки, ви зможете легко викрутити. Однак важлива порада: не забудьте вимкнути електрику перед тим, як спробувати цей лайфхак.

Догляд за шкіряним взуттям

Після того, як ви ретельно і делікатно висушили пару шкіряного взуття, не потрібно одразу ж мазати його кремом. Замість цього візьміть сиру картоплину.

Втирання половинки картоплини в пошкоджені ділянки взуття перед нанесенням крему може творити чудеса. Дрібні подряпини та плями на шкірі будуть непомітно приховані, що дозволить вашому взуттю повернути свій первісний вигляд.

Очищення меблів

Дивно, але навіть картопляне лушпиння відіграє важливу роль у догляді за меблями. Акуратно втирайте лушпиння в пошкоджену ділянку тканини, а потім протріть її чистою сухою ганчіркою. Природні властивості лушпиння сприяють відновленню зовнішнього вигляду ваших меблів.

Нагадаємо, що зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

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