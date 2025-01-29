Курка з болгарським перцем: вечеря за 10 хвилин
Друзі, для тих, хто має обмаль часу на приготування обіду чи вечері - ця страва ідеальний варіант. Сьогодні готуємо курку з болгарським перцем та вершками. Все легко, швидко та дуже смачно. Обов’язково приготуйте для своєї родини.
Курка з болгарським перцем
1 кг курячого філе
1 кг болгарського перцю
олія (для смаження)
сіль (за смаком)
копчена паприка
200 мл вершків (10-15%)
15 г борошна
Технологія приготування:
Нарізаємо тонкими смужками перець та куряче філе.
Розігріваємо пательню з олію та обсмажуємо перець.
Додаємо курку, сіль та копчену паприку. Обсмажуемо ще кілька хвилин.
Змішуємо холодні вершки з борошном та додаємо до курки з перцем. Перемішуємо.
Готуємо ще кілька хвилин, щоб заварилось борошно і рідина загусла.
Гарнір можна обрати на свій смак, мені подобається в поєднанні з локшиною.
Усім смачного!