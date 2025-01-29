Курка з болгарським перцем: вечеря за 10 хвилин

Друзі, для тих, хто має обмаль часу на приготування обіду чи вечері - ця страва ідеальний варіант. Сьогодні готуємо курку з болгарським перцем та вершками. Все легко, швидко та дуже смачно. Обов’язково приготуйте для своєї родини.

Курка з болгарським перцем

1 кг курячого філе

1 кг болгарського перцю

олія (для смаження)

сіль (за смаком)

копчена паприка

200 мл вершків (10-15%)

15 г борошна

Технологія приготування:

Нарізаємо тонкими смужками перець та куряче філе.

Розігріваємо пательню з олію та обсмажуємо перець.

Додаємо курку, сіль та копчену паприку. Обсмажуемо ще кілька хвилин.

Змішуємо холодні вершки з борошном та додаємо до курки з перцем. Перемішуємо.

Готуємо ще кілька хвилин, щоб заварилось борошно і рідина загусла.

Гарнір можна обрати на свій смак, мені подобається в поєднанні з локшиною.

Усім смачного!