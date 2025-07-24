Курка Кунг Пао: традиційна китайська страва з провінції Сичуань
У приготуванні досить проста.
250 г м’якоті стегна курки
1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
1 ст. л. соєвого соусу
сіль, перець
Соус:
1 ст. л. цукру
30 г білого сухого вина
1 ст. л. яблучного оцту
2 ст. л. соєвого соусу
1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
60 г води
сіль
імбир - 2 см
4 зубчики часнику
сушений маленький чилі
2 ст. л. сичуанського перцю
біла частина зеленої цибулі
100 г арахісу
Нарізаю курку кубиком 1,5 × 1,5 см, додаю сіль, соєвий соус, крохмаль, усе перемішую, вливаю трохи олії й залишаю на 15 хвилин.
Готую соус - змішую всі інгредієнти.
Нарізаю пластинками імбир і часник, беру білу частину зеленої цибулі - приблизно пару ложок.
Обсмажую арахіс і відкладаю (можна взяти вже обсмажений).
На пательні обсмажую на олії сушений та сичуанський перець, додаю замариновану курку, обсмажую, додаю часник, білу частину цибулі й імбир, перемішую, вливаю соус і всипаю арахіс. Ще трохи тушкую, щоб загустити соус - і готово
Подаю із зеленою цибулею та свіжим чилі вже для краси.
У рецепт часто ще додають бланшовані броколі, моркву, нарізане стебло селери або різнокольоровий солодкий перець 🫑
Подаємо з паровим рисом.
Смачного!