Курка Кунг Пао: традиційна китайська страва з провінції Сичуань

У приготуванні досить проста.

250 г м’якоті стегна курки

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

1 ст. л. соєвого соусу

сіль, перець

Соус:

1 ст. л. цукру

30 г білого сухого вина

1 ст. л. яблучного оцту

2 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

60 г води

сіль

імбир - 2 см

4 зубчики часнику

сушений маленький чилі

2 ст. л. сичуанського перцю

біла частина зеленої цибулі

100 г арахісу

Нарізаю курку кубиком 1,5 × 1,5 см, додаю сіль, соєвий соус, крохмаль, усе перемішую, вливаю трохи олії й залишаю на 15 хвилин.

Готую соус - змішую всі інгредієнти.

Нарізаю пластинками імбир і часник, беру білу частину зеленої цибулі - приблизно пару ложок.

Обсмажую арахіс і відкладаю (можна взяти вже обсмажений).

На пательні обсмажую на олії сушений та сичуанський перець, додаю замариновану курку, обсмажую, додаю часник, білу частину цибулі й імбир, перемішую, вливаю соус і всипаю арахіс. Ще трохи тушкую, щоб загустити соус - і готово

Подаю із зеленою цибулею та свіжим чилі вже для краси.

У рецепт часто ще додають бланшовані броколі, моркву, нарізане стебло селери або різнокольоровий солодкий перець 🫑

Подаємо з паровим рисом.

Смачного!