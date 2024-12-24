Курячий рулет з мандаринами та сухофруктами

У зимовий період обожнюю додавати до святкових страв саме мандарин. Його цедра ніжна й ароматна та чудово пасує до страв, що готуються швидко!

Нумо готувати:

▫️Курка — 2,2 кг

▫️~40 г гірчиці (ніжної або середньої)

▫️1 ч. ложка сухого часнику

▫️Сіль та перець

▫️130 г чорносливу

▫️130 г кураги

▫️2 гілочки розмарину (або сухий)

▫️4-5 мандаринів + ще кілька для цедри.

Курку розробляю на "пальто".

Роблю надріз по спині, відділяю мʼякоть від кісточок по каркасу і видаляю його. Дві фаланги крилець відрізаю, а все інше (і по ніжках так само) зсередини відділяю від кісток. Стегенця розрізаю, грудку пластую, і таким чином формується прямокутник (шкіркою донизу).

Мʼякоть злегка відбиваю — через плівку, просто розрівнюю. Зверху намазую гірчицею, посипаю сухим часником, сіллю та чорним перцем. На край викладаю бланшовані чорнослив і курагу, нарізані дольки мандарину з цедрою. Згортаю у рулет і перевʼязую його кулінарною ниткою через кожен сантиметр. Таким чином рулет буде триматися і не розкручуватиметься під час готування.

Рулет кладу у рукав (щоб духовка залишалася чистою). Поряд можна викласти цедру з 2 мандаринів та ще кілька дольок. Не надто щільно завʼязую краї і ставлю в розігріту до 180 градусів духовку.

Готую приблизно 45 хвилин.

Відкриваю верх і ще трішечки румʼяню — не більше 10 хвилин. Можна змастити верх пензликом, а можна навіть медом!

Їсти можна просто гарячим — це дуже ароматно й смачно!

Юшку варто зібрати, жир зняти, а з соку зробити неймовірну підливу!

Можна охолодити й подавати як холодну закуску.

Рулет можна зробити заздалегідь і прямо у рукаві залишити сирим, щоб маринувався.

Смачного вам. Обійняв

Яка ваша улюблена страва для святкового столу?