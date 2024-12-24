Курячий рулет з мандаринами та сухофруктами
У зимовий період обожнюю додавати до святкових страв саме мандарин. Його цедра ніжна й ароматна та чудово пасує до страв, що готуються швидко!
Нумо готувати:
▫️Курка — 2,2 кг
▫️~40 г гірчиці (ніжної або середньої)
▫️1 ч. ложка сухого часнику
▫️Сіль та перець
▫️130 г чорносливу
▫️130 г кураги
▫️2 гілочки розмарину (або сухий)
▫️4-5 мандаринів + ще кілька для цедри.
Курку розробляю на "пальто".
Роблю надріз по спині, відділяю мʼякоть від кісточок по каркасу і видаляю його. Дві фаланги крилець відрізаю, а все інше (і по ніжках так само) зсередини відділяю від кісток. Стегенця розрізаю, грудку пластую, і таким чином формується прямокутник (шкіркою донизу).
Мʼякоть злегка відбиваю — через плівку, просто розрівнюю. Зверху намазую гірчицею, посипаю сухим часником, сіллю та чорним перцем. На край викладаю бланшовані чорнослив і курагу, нарізані дольки мандарину з цедрою. Згортаю у рулет і перевʼязую його кулінарною ниткою через кожен сантиметр. Таким чином рулет буде триматися і не розкручуватиметься під час готування.
Рулет кладу у рукав (щоб духовка залишалася чистою). Поряд можна викласти цедру з 2 мандаринів та ще кілька дольок. Не надто щільно завʼязую краї і ставлю в розігріту до 180 градусів духовку.
Готую приблизно 45 хвилин.
Відкриваю верх і ще трішечки румʼяню — не більше 10 хвилин. Можна змастити верх пензликом, а можна навіть медом!
Їсти можна просто гарячим — це дуже ароматно й смачно!
Юшку варто зібрати, жир зняти, а з соку зробити неймовірну підливу!
Можна охолодити й подавати як холодну закуску.
Рулет можна зробити заздалегідь і прямо у рукаві залишити сирим, щоб маринувався.
Смачного вам. Обійняв
Яка ваша улюблена страва для святкового столу?