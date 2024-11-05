Курячі шийки: страва, яка вгамує будь-який апетит
Сьогодні готуємо страву, яка втамує голод і вибагливий смак найненажерливішого симбіота у всесвіті. Отже, записуйте рецепт курячих ший, що здатні нагодувати вашого внутрішнього Венома.
Я надихався одеською шийкою, але зустрічав різні рецепти, як і з морквою так і з більшою кількістю борошна.
Зараз знайти шкірку з шиї важко і бачу, що часто використовується шкіра з цілої курки.
До рецепту:
-350г курячого філе
-375г цибулі
-60г вершкового масла
-3 яйця
-25г борошна
-75г манки
-150г курячих сердець
-150г печінки
Сіль, перець, можна додати мускатний горіх, олія
Приготування:
- нарізаю цибулю і починаю підсмажувати її на олії, потім додаю вершкове масло і доводжу до прозорого кольору та приємного аромату, додаю печінку та сердця. Трішки протушковую, щоб були ароматні, але не повністю готові. Додаю сіль перець і охолоджую.
- пропускаю філе через мʼясорубку, додаю підсмажену цибулю, яйця, борошно та манку, крупними шматочками сердця та печінку. Ще раз підсолюю, охолоджую фарш. Він стане більш щільним і фарширую ним шиї. Краї шкірки підгортаю вниз.
- на пательню додаю трохи олії, курячі шиї, ставлю на вогонь та заливаю на 1/3 водою і готую на дуже повільному вогні, під кришкою 30 хв.
- готові шиї обсмажую з усіх сторін на олії для кращого аромату.
І можна їсти, як гарячими так і холодними.
Готуйте, смакуйте!