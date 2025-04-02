Курячі котлети з ананасом та домашнім майонезом
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо курячі котлети з ананасом та домашнім майонезом в духовці. Вони надзвичайно соковиті та смачні, готуються дуже легко та швидко. Я обожнюю поєднання солодкого та солоного в стравах, якщо ви теж, то обов’язково маєте їх спробувати.
Курячі котлети з ананасом
1 кг курячого фаршу
12 кілець ананасу
100 г сметани (жирністю 15-20%)
200 г твердого сиру
сіль (за смаком)
Домашній майонез
3 перепелиних яйця
100 мл оливкової олії
1 ч. л. гірчиці (міцної)
1 ч. л. лимонного соку
сіль (за смаком)
Приготуємо домашній майонез:
Обʼєднуємо в мірному стакані перепелині яйця, лимонний сік, гірчицю та сіль.
Починаємо збивати занурювальним блендером та тоненькою цівкою додаємо оливкову олію. Має утворитися емульсія, текстура буде густою та гладенькою. Коли я готую цей майонез в якості заправки для салату, то додаю дві столові ложки грецького йогурту.
Приготуємо курячі котлети з ананасом:
Змішуємо в мисці курячий фарш, сіль та сметану.
Вологими руками формуємо кульку з фаршу, трішки приплющуємо та кладемо на деко з пергаментом. Вага однієї, приблизно, 90 г.
На кожну котлетку викладаємо чайну ложку домашнього майонезу та розприділяємо.
Зверху викладаємо кільця ананасу та натертий на дрібній терці сир.
Випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин, режим - тепло знизу та конвекція.
Дістаємо з духовки та смакуємо.