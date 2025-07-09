Куряча печінка на мангалі — просто, швидко і дуже смачно!

Це той випадок, коли прості інгредієнти дають ідеальний результат — якщо все якісне. Тому беру печінку від "Наша Ряба" — свіжа, без зайвої води, чиста. А для маринаду — сіль та спеції "Секрети Шефа" — з ними завжди баланс.

Інгредієнти:

✔ Куряча печінка

✔ Рослинна олія

✔ Соєвий соус

✔ Сіль та чорний перець

✔ Вершки 20%

✔ Часник

✔ Цибуля

✔ Петрушка

✔ Лаваш

Спосіб приготування:

Печінку промити, очистити від плівок.

Замаринувати в суміші олії, соєвого соусу, вершків, часнику, солі та перцю. Добре перемішати й дати настоятися.

Нанизати на шампури. Смажити по 3–4 хв з кожної сторони. Не пересушіть!

Викласти на лаваш. Зверху — нарізана цибуля з петрушкою. І все — смакота!

Це страва, яку точно з’їдять першою зі столу.