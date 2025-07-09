Куряча печінка на мангалі — просто, швидко і дуже смачно!
Це той випадок, коли прості інгредієнти дають ідеальний результат — якщо все якісне. Тому беру печінку від "Наша Ряба" — свіжа, без зайвої води, чиста. А для маринаду — сіль та спеції "Секрети Шефа" — з ними завжди баланс.
Інгредієнти:
✔ Куряча печінка
✔ Рослинна олія
✔ Соєвий соус
✔ Сіль та чорний перець
✔ Вершки 20%
✔ Часник
✔ Цибуля
✔ Петрушка
✔ Лаваш
Спосіб приготування:
Печінку промити, очистити від плівок.
Замаринувати в суміші олії, соєвого соусу, вершків, часнику, солі та перцю. Добре перемішати й дати настоятися.
Нанизати на шампури. Смажити по 3–4 хв з кожної сторони. Не пересушіть!
Викласти на лаваш. Зверху — нарізана цибуля з петрушкою. І все — смакота!
Це страва, яку точно з’їдять першою зі столу.