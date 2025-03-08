Кролик у соусі Велюте з копченою грушею: вишукана страва

Копчена груша розкривається у солоних стравах незвично, але дуже приємно. А ще, таким точно можна здивувати іноземних друзів - впевнений вони такого не куштували.

До речі, ви часто запитуєте про мій посуд та пательні якими я користуюсь у побуті - завжди відповідаю:

До рецепту:

4 задніх ніжки кролика (1кг)

-150г цибулі

-пару зубчиків часнику

-75г білого сухого вина

-5шт копченої груші

-сіль, перець, розмарин, чебрець

-олія для смаження, вода

Для соусу:

Ру: 25г борошна

25г масла

Та 100-125г вершків 30%

обсмажую ніжки на олії до рум’яної скоринки на середньому вогні, а потім просто на тій самі пательні обсмажую дрібно нарізану цибулю

у пательню повертаю кролика, додаю порізаний слайсами часник, трави, біле вино, сіль та чорний і духмяний перці, копчену грушу і заливаю практично доверху водою або овочевим бульйоном

тушкую на повільному кипінні

1-1.5 години, в залежності від віку кролика, до практично готовності.

виймаю кролика та грушу. Бульйон, який утворився з цибулею протираю через сито, додаю вершки (або домашню сметану)

Соус Ру: (підсмажене борошно на маслі) і готую практично підливу, такий собі соус Велюте.

Сам Ру додавайте поступово, щоб соус не був загустий, але легкий і шовковистий повертаю у пательню кроля, заливаю соусом додаю як підгарніровку нарізану моркву і під кришкою ледь томлю ще хвилин 20-25. Готово.

можна подавати з горішками чи підсмаженим маком і посипати свіжосіченою зеленню

замість груші можна спробувати чорнослив, але тоді залиште його у страві

Смачного.