Кролик у соусі Велюте з копченою грушею: вишукана страва
Копчена груша розкривається у солоних стравах незвично, але дуже приємно. А ще, таким точно можна здивувати іноземних друзів - впевнений вони такого не куштували.
До речі, ви часто запитуєте про мій посуд та пательні якими я користуюсь у побуті - завжди відповідаю:
До рецепту:
4 задніх ніжки кролика (1кг)
-150г цибулі
-пару зубчиків часнику
-75г білого сухого вина
-5шт копченої груші
-сіль, перець, розмарин, чебрець
-олія для смаження, вода
Для соусу:
Ру: 25г борошна
25г масла
Та 100-125г вершків 30%
- обсмажую ніжки на олії до рум’яної скоринки на середньому вогні, а потім просто на тій самі пательні обсмажую дрібно нарізану цибулю
- у пательню повертаю кролика, додаю порізаний слайсами часник, трави, біле вино, сіль та чорний і духмяний перці, копчену грушу і заливаю практично доверху водою або овочевим бульйоном
- тушкую на повільному кипінні
1-1.5 години, в залежності від віку кролика, до практично готовності.
виймаю кролика та грушу. Бульйон, який утворився з цибулею протираю через сито, додаю вершки (або домашню сметану)
Соус Ру: (підсмажене борошно на маслі) і готую практично підливу, такий собі соус Велюте.
Сам Ру додавайте поступово, щоб соус не був загустий, але легкий і шовковистий повертаю у пательню кроля, заливаю соусом додаю як підгарніровку нарізану моркву і під кришкою ледь томлю ще хвилин 20-25. Готово.
- можна подавати з горішками чи підсмаженим маком і посипати свіжосіченою зеленню
- замість груші можна спробувати чорнослив, але тоді залиште його у страві
Смачного.