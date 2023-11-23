Фарба для стін чи шпалери: що обрати під час ремонту

Пофарбувати стіни чи поклеїти шпалери – кожен варіант має свій набір особливостей. UAportal розповідає про всі "за" і "проти" шпалер і пофарбованих стін, щоб допомогти визначити, який варіант підходить для квартири або будинку.

Переваги шпалер

1. Вони слугують прикриттям для дрібних дефектів стін, ефективно приховуючи недоліки.

2. Шпалери мають різноманітний асортимент кольорів, візерунків та принтів, що дозволяє власникам будинків знайти бажаний варіант.

3. Існує широкий діапазон цін, що гарантує, що шпалери можна обрати на будь-який бюджет.

Недоліки шпалер

1. Підготовка поверхні стіни перед наклеюванням шпалер може бути трудомістким завданням.

2. Шпалери складно наклеювати на нерівні поверхні, що вимагає ретельного підбору візерунка.

3. Шпалери схильні до пошкодження вологою і, в гіршому випадку, можуть сприяти утворенню плісняви.

4. Також шпалери, як правило, більш крихкі і менш довговічні, ніж інші матеріали. З точки зору обслуговування, якщо певна ділянка стає дефектною, вона потребує заміни.

Переваги фарби

1. Простий процес нанесення, з яким може впоратися навіть новачок, що усуває необхідність наймати професіонала. Це призводить до значної економії коштів для власників будинків.

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2. Фарби вирізняються ремонтопридатністю. Якщо з'являться якісь вади чи дефекти, додатковий шар фарби може виправити ситуацію.

3. Фарба також є вологостійкою і має захист від плісняви, що дозволяє використовувати її в різних приміщеннях, таких як ванні кімнати, комори або склади.

4. Крім того, фарби є екологічно чистими та безпечними, що робить їх ідеальними для використання в дитячих кімнатах.

5. Ще однією перевагою є можливість розведення фарби до потрібного кольору та відтінку.

6. Фарби випускаються в широкому асортименті, що дозволяє задовольнити різний бюджет.

Єдиним помітним недоліком, який слід враховувати, є необхідність починати з вирівняної поверхні, хоча ця вимога стосується більшості оздоблювальних матеріалів.

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