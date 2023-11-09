Кіт дряпає меблі та шпалери: як відучити домашнього улюбленця

У цій статті UAportal підготував поради про те, як зробити так, щоб кіт не псував меблі та шпалери вдома. Ми розповіли, як спрей із запахом цитрусових може відлякувати котів і як створення спеціально відведених місць для дряпання може змінити їхню поведінку.

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Розпилюйте на меблі цитрусовий ароматизатор

Один з ефективних способів запобігти дряпанню котами меблів і шпалер – розпорошити спрей з цитрусовим запахом на уражені ділянки. Коти, як правило, не люблять цитрусові аромати.

Слід обрати безпечний для домашніх тварин спрей і нанести його на меблі та шпалери. Рекомендується регулярно повторно наносити спрей, оскільки з часом аромат може вивітритися.

Придбайте кігтеточки

Ще одна корисна порада – придбати котам кігтеточки. Коти мають природний інстинкт дряпатися, і, забезпечивши їх спеціальними місцями для дряпання, можна перенаправити їхню поведінку подалі від меблів і шпалер. Варто обирати міцні та стійкі кігтеточки, бажано з сизалю або картону, оскільки ці матеріали є безпечними для котів.

Підстригати коту кігті

Потрібно підстригати коту кігті, щоб мінімізувати ризик ненавмисного дряпання поверхонь. Необхідно використовувати спеціальні котячі кусачки або тримери і бути обережним, щоб не порізати кігті, що може спричинити дискомфорт або кровотечу. Якщо власник не знає як правильно підстригати кігті коту, слід проконсультуватися з ветеринаром або професійним грумером для домашніх тварин.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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