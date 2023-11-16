Кіт прийшов до будинку: що це може означати
Згідно з повір'ями присутність котів у домівках має велике значення. Коли кіт потрапляє в дім, виникають різні інтерпретації, які розкривають різні вірування в різних культурах і регіонах. UAportal розповідає про них конкретніше.
У Стародавній Греції котів зустрічали з радістю, тоді як у Римі їх вважали символом свободи. Серед слов'янських народів коти також мають символічне значення.
Що робити, коли кіт несподівано завітав до вашої оселі, і що віщує такий візит
Рекомендується забезпечити коту притулок і їжу, і навіть просто ласкаві погладжування можуть принести позитивні результати. Поява кота у вашій оселі вважається сприятливим знаком.
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Значення різних кольорів
- Рудий кіт означає багатство і процвітання.
- Присутність білого кота приносить удачу.
- Чорні коти, які вважаються захисниками від злодіїв, також віщують міцне здоров'я та успіх.
- Триколірні коти, з іншого боку, символізують щастя.
Особливості поведінки та символізм
- Вагітна кішка, яка наважується зайти в будинок, часто означає швидке поповнення в родині.
- Якщо кішка приходить в будинок перед весіллям, а ще краще – чхає поруч з нареченою, вважається, що це принесе щастя майбутньому подружжю.
- Однак варто бути обережними, якщо кіт спить на столі, оскільки це може бути ознакою потенційного нещастя.
Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.
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