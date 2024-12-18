Цукерки ''Рафаело'' власноруч: всього декілька інгредієнтів, а вийде смакота

Лише кілька інгредієнтів та трішки любові — і за кілька хвилин десерт готовий!

Інгредієнти:

• Кокосова стружка — 200 г + 20 г для присипки;

• Згущене молоко — 1 банка;

• Шоколад молочний — 240 г;

• Мигдаль — 50 г.

Приготування:

1. Змішати стружку та згущене молоко, сформувати кульки, в середину покласти 1 мигдаль.

2. Поставити в морозильну камеру на 10 хв.

3. Покрити кульки шоколадом та присипати стружкою з кокоса.

Готово.