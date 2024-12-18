Цукерки "Рафаело" власноруч: всього декілька інгредієнтів, а вийде смакота
Лише кілька інгредієнтів та трішки любові — і за кілька хвилин десерт готовий!
Інгредієнти:
• Кокосова стружка — 200 г + 20 г для присипки;
• Згущене молоко — 1 банка;
• Шоколад молочний — 240 г;
• Мигдаль — 50 г.
Приготування:
1. Змішати стружку та згущене молоко, сформувати кульки, в середину покласти 1 мигдаль.
2. Поставити в морозильну камеру на 10 хв.
3. Покрити кульки шоколадом та присипати стружкою з кокоса.
Готово.