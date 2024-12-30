''Комфортна їжа'', що знижує рівень стресу

А чули про таке поняття як "комфортна їжа"? Це їжа, яка викликає позитивні емоції, створює відчуття затишку, безпеки та задоволення. Вона часто асоціюється зі спогадами з дитинства, традиціями родини чи країни, чи особливими моментами в житті людини.

Їжа, яка нагадує про теплі моменти, сімейні трапези або особливі події. Це можуть бути бабусині вареники, мамин борщ або какао, що пили в дитинстві.

Зазвичай комфортна їжа має насичений смак, м’яку або кремову текстуру. Часто це щось тепле, ситне і калорійне (наприклад, супи, запіканки, макарони, випічка).

Вживання такої їжі знижує рівень стресу, допомагає заспокоїтися і відчути себе краще. Вона діє як своєрідний "емоційний бальзам".

- Теплі страви: супи, бульйони, каші.

- Домашня випічка: пироги, млинці, печиво.

- Страви з дитинства: омлет, картопляне пюре, вареники.

Хоча комфортна їжа може приносити тимчасове заспокоєння, її надмірне вживання у відповідь на стрес чи негативні емоції може перетворитися на нездорову звичку (емоційне переїдання). Тому варто вміти розпізнавати свої емоції і шукати баланс між задоволенням і здоровим харчуванням.

У мене це: картопляне пюре, макарони "по-флотськи", булочка з маком і молоком, вафлі, зелені помідори, олівьє, деруни, кров’янка, печінка.

А у вас?