Кокон для новороджених: небезпека для дитини чи дійсно потрібна річ?
Батьки задають мені питання: чи безпечно використовувати кокон для новонароджених?
Для сну - заборонено
Для неспання - ок
Тепер питання , чи насправді його купляють, щоб дитина в ньому просто лежала на дозвіллі ?
Сумніваюся….
В реалі, кокон , гніздо , матраци, подушки батьки ставлять на доросле ліжко та кладуть там дитину спати
В результаті : 79 смертей немовлят і 124 травм, що сталися між 2010 та 2022 роками, переважно з дітьми до трьох місяців (за фіксованими лише даними в США)
Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) запровадила нові обов’язкові стандарти безпеки для коконів, "гнізд", матраців, подушки-позиціонери, подушки для годування
В Україні аналогічних правил не має, статистики ніхто не веде , але це не відміняє дотримання правил безпеки батькам.
Нові стандарти включають:
Тестування на жорсткість:
Поверхні, з якими може контактувати немовля, повинні бути досліджені на жорсткість, щоб запобігти ризику удушення
Кут нахилу бокових стінок:
Встановлено мінімальний кут у 90 градусів між стінкою і поверхнею для зниження ризику удушення і застрягання
Максимальний кут нахилу: Кут нахилу подушки не повинен перевищувати 10 градусів, щоб уникнути небезпечного положення голови та шиї дитини, зависання голови на груди
Заборона на використання ременів безпеки для немовлят:
Використання таких ременів може створити помилкове враження, що дитину можна залишити без нагляду
Попереджувальні етикетки: Продукти повинні містити постійні й чітко видимі попередження про небезпеку
Вони спрямовані на підвищення безпеки немовлят і забороняють використання таких подушок для сну
Думки в голос :
рано чи пізно такі кокони БЕЗ РЕМЕНІВ та інших фіксаторів доїдуть до нас
Чи перестануть батьки залишати дітей без нагляду або класти на сон в них?
Що думаєте ви?