Коли надсилати резюме: Найкращий день, щоб влаштуватися на роботу

Хоча народні прикмети припускають, що день співбесіди може вплинути на її результат, існують і раціональні пояснення, які варто взяти до уваги. UAportal розповів, який день тижня вважається ідеальним для влаштування на роботу.

Щасливий день тижня

Згідно з народними повір'ями, середа вважається щасливим днем для тих, хто шукає роботу. В астрології середа асоціюється з Меркурієм, покровителем третього дня тижня.

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Вважається, що в цей період підвищується красномовство та артикуляційні навички. Отже, в середу відповіді кандидата на запитання роботодавця можуть бути добре сприйняті.

Раціональне пояснення

Середа припадає на середину робочого тижня, залишаючи позаду складні дні понеділка та вівторка. У цей час люди часто демонструють кращу зосередженість, менше схильні до дратівливості та відчувають меншу втому. Отже, роботодавці можуть бути налаштовані позитивно, що підвищує ймовірність сприятливого результату для шукачів роботи.

Беручи до уваги як традиційні переконання, так і логічні міркування, що стоять за ними, подача заявки на роботу в середу може потенційно підвищити ваші шанси на успіх. Використовуючи сприятливі аспекти цього дня, люди можуть максимізувати свої шанси на отримання підходящої роботи.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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