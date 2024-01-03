Коли не варто прибирати в оселі: Поради для забобонних господинь

Старанні господині відомі своїм активним підходом до підтримання чистоти та порядку в оселі. Хоча не всі домогосподарки знають про це, але UAportal розповідає про рекомендації, коли не варто прибирати.

1. Відкладіть прибирання після поїздки

Уникайте протирання поверхонь і прибирання пилососом, якщо хтось із членів сім'ї нещодавно поїхав у подорож. Згідно з повір'ями, прибирання в цей період приносить нещастя і потенційні неприємності під час подорожі.

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2. Не прибирайте відразу після від'їзду гостей

Рекомендується почекати з прибиранням після того, як гості покинули ваш будинок. Згідно з цим повір'ям, прибирання відразу після їх від'їзду може символізувати раптовий відхід удачі або позитивної енергії.

3. Не рекомендується прибирати в темний час доби

Згідно з повір'ями, прибирання в темний час доби, особливо ввечері або вночі, може призвести до втрати удачі і щастя.

5. Не прибирайте в п'ятницю

Забобони також застерігають від прибирання в п'ятницю. Вважається, що порушення цього повір'я може призвести до фінансових труднощів у сім'ї, тому бажано знайти інший день для прибирання.

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