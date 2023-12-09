Коли насправді починається зима: факти про цю пору року

Зима – це час року, який приносить з собою не лише холод і сніг, але й цілу низку унікальних явищ та особливостей, що роблять цей період надзвичайно цікавим. UAportal підготував п'ять захопливих фактів про зиму, які розкриють унікальність цього часу року.

Різні дати початку

Зима має дві різні дати свого початку, залежно від астрономічних та метеорологічних визначень. Згідно з астрономічними вимірами, зима офіційно настає 21 або 22 грудня, в день зимового сонцестояння. У той же час, з погляду метеорології, зима стартує раніше з 1 грудня.

Всупереч очікуванням, зима в північній півкулі збігається з найближчим розташуванням Землі до Сонця. Близько 3 січня, в перигелії, Земля знаходиться ближче до Сонця, ніж в афелії в липні. Хоча ця близькість не спричиняє зміни пір року, вона впливає на їхню тривалість. Зима на 5 днів коротша за літо через дещо швидший рух Землі в перигелії.

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Холодні рекорди в Європі

Найнижча температура, коли-небудь зафіксована у Великій Британії взимку, становила -27,2°C. Бремор, село в Шотландському нагір'ї, пережило цей екстремальний холод двічі: 11 лютого 1895 року і 10 січня 1982 року. Альтнахарра, також на Шотландському нагір'ї, зіткнулося з такою ж крижаною температурою 30 грудня 1995 року.

Зима 1963 року відома як одна з найхолодніших в історії Великобританії, вона залишається найхолоднішою з 1740 року. Температура постійно падала нижче -20°C, хуртовини, снігові замети і замерзання узбережжя були характерними для цього сезону.

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