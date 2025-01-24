Коли найкраще пити каву: результати нового дослідження

Якщо ви сьогодні ще не пили кави і не маєте звички споживати її зранку, то варто звернути увагу на аргументи, які наводяться науковцями.

Згідно з нещодавнім дослідженням, результати якого опубліковані в Європейському кардіологічному журналі, люди, які пили каву тільки вранці, мали менше шансів померти від серцевих проблем порівняно з тими, хто не пив каву взагалі. Але таких наслідків для здоров'я не спостерігалося серед людей, які пили каву впродовж дня.

Дослідники проаналізували дані понад 40 000 дорослих американців, які повідомили, чи п'ють вони каву, як часто і коли. Команда виявила дві основні групи серед кавоманів: більшу складали ті, хто пив каву до полудня, і меншу — які пили каву впродовж дня.

Зіставивши ці дані з публічними записами про смерть за 10 років, дослідники виявили, що ті, хто пив каву вранці, мали на 16% нижчий ризик смерті від будь-якої причини та на 31% нижчий ризик смерті від серцево-судинних проблем, ніж ті, хто не пив каву. Однак не було жодної різниці в ризику смерті між тими, хто п'є каву протягом дня, і тими, хто не п'є каву.

Це перше дослідження, яке вивчає подібні особливості вживання кави та їхній вплив на важливі показники здоров'я. Результати свідчать про те, що важливо не лише те, чи п'є людина каву або скільки її споживає, але й в який час дня це відбувається.

За словами дослідників, робота не пояснює, чому вживання кави вранці знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Ймовірно, що вживання кави вдень або ввечері може порушити циркадні ритми та рівень гормонів, зокрема мелатоніну. Це, своєю чергою негативно впливає на фактори серцево-судинного ризику, як запалення і кров'яний тиск.

Користь від ранкової кави спостерігалася серед людей, які повідомили, що випивали будь-яку кількість кави до полудня, але найбільший позитивний ефект відчули ті, хто випивав щонайменше дві чашки.

Це може бути пов'язане з тим, як кава впливає на симпатичну нервову систему, що готує організм до дії, припускають експерти. У ранкові години, коли людина прокидається і встає з ліжка, зазвичай спостерігається помітне збільшення симпатичної активності. Цей ефект знижується протягом дня і досягає найнижчого рівня під час сну.

Таким чином, можливо, як зазначають автори, вживання кави в другій половині дня або ввечері порушує циркадний ритм симпатичної активності. Дійсно, багато людей, що п’ють каву впродовж усього дня, страждають від порушень сну. У цьому контексті цікавим є той факт, що кава, схоже, пригнічує мелатонін, який викликає сон.

Іншим можливим позитивним впливом кави на здоров'я може бути те, що вона здатна послаблювати наслідки психо-емоційного стресу, а також, ймовірно, зменшувати запалення.

Тож поціновувачі можуть насолоджуватися ранковою кавою, адже вже є вагомі докази того, що це є корисним для здоров'я.