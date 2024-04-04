Кава проти цикорію: як обрати найкорисніший напій

Порівнюючи каву та цикорій, важливо розуміти їхні переваги та недоліки з точки зору впливу на організм і самопочуття. UAportal розповідає детальніше.

Кофеїн

Порівнюючи користь кави та цикорію для здоров'я, необхідно враховувати вміст кофеїну в них. Інулін, що міститься в цикорії, підтримує здоров'я травлення, що потенційно робить його більш здоровим варіантом. Тоді як занадто велика кількість кофеїну в каві може призвести до проблем зі сном.

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Антиоксиданти

Щодо антиоксидантів, то кава містить більше корисних сполук, ніж цикорій, що також сприяє зниженню ризику серцевих захворювань і діабету.

Вплив на шлунок

Кава містить вищий рівень кислотності, ніж цикорій, тому це може призвести до травного дискомфорту в людей з підвищеною чутливістю шлунка.

Цукор в крові

Мінімальний вплив цикорію на рівень цукру в крові робить його більш здоровим варіантом. Це особливо актуально для людей з діабетом або тих, хто намагається зменшити споживання цукру.

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