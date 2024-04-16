Кава чи цикорій: який напій корисніший

Багато людей надають перевагу цикорію, ніж звичайній каві. UAportal розповідає про спільне й відмінне цих напоїв.

Смак

Цикорій має злегка горіховий присмак, в той час, як кава пропонує насичений, глибокий смак, що залежать від походження та обсмажування зерен. Цикорій частіше використовується як добавка, в той час, як кава є окремим напоєм.

Вміст кофеїну

Цикорій не містить кофеїн, що робить його ідеальним вибором для тих, хто прагне зменшити його споживання. Кава, як відомо, містить цю речовину.

Користь для здоров'я

Цикорій відомий тим, що є джерелом антиоксидантів і клітковини. Кава цінується за позитивний вплив на розумову активність і працездатність.

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Спосіб приготування

Цикорій можна заварювати як окремий напій, заливши сухий корінь рослини водою і варити 15 хвилин на вогні, а можна використовувати як добавку. Приготування кави передбачає різні методи.

Використання в кулінарії

Цикорій зазвичай використовується як інгредієнт у кулінарії, додаючи стравам глибини та аромату. Каву переважно вживають як окремий напій, але вона також використовується в різних рецептах десертів.

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