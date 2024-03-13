Класика анімації: подорож у часі з найкращими мультфільмами для всіх поколінь
UAportal пропонує переглянути найулюбленіших мультфільмів, випущених з 2010 по 2014 рік. Ці історії зачарували глядачів по всьому світу.
"Нікчемний Я"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 95 хвилин
Рік виробництва: 2010
Режисер: П'єр Коффін, Кріс Рено
Пориньте у веселі пригоди Грю, суперлиходія з напрочуд м'якою вдачею, чиє життя несподівано змінюється, коли він стає опікуном трьох чарівних дівчаток-сиріт. "Нікчемний я" – це зворушлива історія, яка розповідає про перетворюючу силу любові, коли Грю розривається між своїми інтригами та зростаючою прихильністю до нової сім'ї.
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"Смурфики"
Рейтинг IMDB: 5.4
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 103 хвилини
Рік виробництва: 2011
Режисер: Раджа Госнелл
Пориньте у чарівний світ Смурфиків, коли ці милі блакитні створіння випадково потрапляють у наш світ. Ця казка розповідає про їхню кумедну і зворушливу подорож, щоб благополучно повернутися додому.
"Відважна"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 93 хвилини
Рік виробництва: 2012
Режисер: Марк Ендрюс, Бренда Чепмен
Приєднуйтесь до Мериди, впертої шотландської принцеси, в епічній пригоді, сповненій хоробрості, магії та самопізнання. Вирішивши творити власну долю, Меріда кидає виклик традиціям і розв'язує давнє прокляття, що спричиняє низку захопливих подій.
"Крижане серце"
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 102 хвилини
Рік виробництва: 2013
Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі
Вирушайте в чарівну подорож разом з Ельзою та Анною, двома принцесами королівства Арендель. Ельза ненавмисно занурює королівство у вічну зиму за допомогою своєї магії, і тепер дівчат чекають незабутні пригоди, щоб врятувати своє королівство від холоду.
"Lego Фільм"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна виробництва: США
Тривалість: 100 хвилин
Рік виробництва: 2014
Режисер: Філ Лорд, Кріс Міллер
Відкрийте для себе надзвичайний світ LEGO у цій пригодницькій історії, де звичайний будівельник на ім'я Еммет виявляється приреченим врятувати всесвіт LEGO від лиходія Лорда.
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