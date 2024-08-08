Класичний ламінат чи кварц-вініл: який тип підлоги варто вибрати

Це порівняння заглиблюється в основні аспекти кварц-вінілових підлогових покриттів і ламінату, щоб надати цінну інформацію для власників будинків і декораторів. UAportal пропонує детальну характеристику для прийняття обґрунтованого рішення.

Довговічність

Якщо порівнювати покриття за довговічністю, то кварц-вініл, як правило, вважається більш довговічним. Він стійкий до подряпин, вм'ятин і вологи, що робить його гарним вибором для приміщень з високою прохідністю і будинків з домашніми тваринами і дітьми.

Укладання

З точки зору укладання, як у вінілових підлог, так і у ламінату – це легкість і зручність. Кварц-вінілові дошки зазвичай мають замкові краї, що робить їх вигідним вибором для укладання своїми руками.

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Простота монтажу завдяки своїй конструкції "клацни і зафіксуй" також пропонує і класичний ламінат. Обидва варіанти підходять для власників будинків, які шукають безпроблемний процес укладання.

Зовнішній вигляд

Що стосується зовнішнього вигляду, то підлога з ламінату, часто імітує вигляд натуральних матеріалів, таких як деревина або камінь, з реалістичною обробкою. З іншого боку, кварц-вінілове покриття забезпечує широкий вибір стилів і кольорів, включно з варіантами, що нагадують природні матеріали.

Обидва варіанти забезпечують естетично приємний вибір для різних уподобань у дизайні інтер'єру. Тому власники будинків можуть легко обирати для досягнення бажаного вигляду житлового простору.

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