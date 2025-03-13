Кіш Лорен без тіста за 10 хвилин у мікрохвильовці
Легкий, смачний і швидкий рецепт. Ідеально для зайнятих, але голодних!
Інгредієнти:
• Фарш (курка та індичка) – 250 г
• Томати – 2 шт
• Броколі – 100 г
• Сир брі – 100 г
• Сир горганзола – 100 г
• Яйця – 4 шт
• Вершки 20% – 150 г
• Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. ложки
• Пармезан – 50 г
• Сіль, перець – за смаком
Приготування:
1. Фрикадельки: змішуємо фарш, сіль, перець і формуємо невеликі кульки.
2. Викладаємо у керамічну або скляну форму:
• Тонко нарізані томати
• Фрикадельки
• Броколі та шматочки сирів брі й горганзола.
3. Заливка: взбиваємо яйця з вершками та кукурудзяним крохмалем. Заливаємо форму.
4. Зверху натираємо пармезан.
У мікрохвильовку на максимум – 10 хвилин.
Готово! Швидко, смачно та без зайвих турбот.
Смачного!