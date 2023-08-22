Карти Таро обіцяють лідерство, прозріння та задоволення трьом знакам зодіаку: Гороскоп до кінця літа

UAportal підготував пророцтво Таро для трьох знаків зодіаку. Дізнайтеся, що Всесвіт готує для Терезів, Овнів та Раків.

Період до кінця серпня має величезний потенціал для зростання, успіху та гармонії. Прийняття енергій та максимальне їх використання призведе до самореалізації та щастя.

Терези

Король Жезлів символізує лідерство, далекоглядність та харизму. Він спонукає до сміливих дій і здатний надихати інших. Ця карта говорить про те, що люди, народжені під знаком Терезів, володіють якостями вроджених лідерів.

Це ідеальний час для Терезів, щоб зробити крок вперед і взяти на себе відповідальність. Їхнє бачення та харизма надихатимуть оточуючих, а сміливі дії приведуть до успіху. Прийняття своїх природних здібностей та використання їх для позитивного впливу на інших буде дуже корисним.

Овен

Туз Мечів уособлює інтелектуальні прориви, ясність розуму і гостру проникливість. Він закликає до пошуку правди та чіткої комунікації. Для народжених під знаком Овна ця карта говорить про те, що кінець серпня принесе сплеск ясності розуму та прорив у їхніх починаннях.

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Гостра проникливість допоможе Овнам бачити крізь будь-які перешкоди та виклики на шляху. Використання цієї нової ясності для ефективного донесення думок та ідей призведе до позитивних результатів.

Рак

Четвірка Жезлів означає свято, гармонію та міцний фундамент. Вона уособлює звершення та стабільні відносини. Люди, народжені під знаком Рака, можуть очікувати, що цей період буде часом радості та гармонії.

Вони наполегливо працювали, щоб побудувати міцний фундамент у своєму житті, і тепер настав час пожинати плоди. Знайдіть момент, щоб оцінити свої досягнення, а стабільні відносини, які вдалося побудувати, принесуть радість та задоволення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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