Картопляний пиріг зі шпигатом та бринзою. Все швидко, легко та дуже смачно

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою. Все швидко, легко та дуже смачно. Готуйте та насолоджуйтесь.

А ви любите солоні пироги? Діліться в коментарях улюбленими поєднаннями.

Картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою.

700 г картоплі

350 г шпинату

200 мл вершків (жирністю 10-15%)

20 г борошна (1 ст. л.)

150 г бринзи

100 г яєць (2 шт.)

сіль (за смаком)

20 г вершкового масла

20 мл рослинної олії (4 ч. л.)

Технологія приготування:

Миємо картоплю, чистимо та нарізаємо тоненькими кружечками.

Відварюємо картоплю в підсоленій воді до готовності.

На пательню виливаємо трішки рослинної олії та прогріваємо шпинат декілька хвилин. Якщо у вас великі листя шпинату, йоги потрібно нарізати. Шпинат має потемнішати та зменшитись в обʼємі. Готово.

Обʼєднуємо в мисці яйця з борошном. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок.

Додаємо вершки, сіль. Перемішуємо.

Додаємо шпинат, знову перемішуємо.

Беремо форму діаметром 30 см. Змащуємо вершковим маслом.

На дно форми викладаємо картоплю.

Заливаємо картоплю яєчною масою зі шпинатом та вершками. Розприділяємо шпинат.

Натираємо бринзу на великій терці та викладаємо поверх шпинату.

Відправляємо пиріг в розігріту духовку до 190 градусів з конвекцією на 30-35 хвилин.

Дістаємо пиріг та лишаємо при кімнатній температурі охолоджуватись.

Усім смачного!