Картопляна запіканка з яловичиною і шпинатом

Друзі, це смачний, простий, корисний та швидкий рецепт.

Ідеальна страва для сімейного обіду чи вечері!

1,5 кг картоплі

300 г яловичого фаршу

400 г цибулі-порей (біла частина)

200 г шпинату

200 г твердого сиру

2 яйця

сіль (за смаком)

перець (за смаком)

олія (для смаження)

Розрізаємо цибулю вздовж та нарізаємо півкільцями.

Нарізаємо листя шпинату.

Виливаємо на пательню рослинну олію, розігріваємо та обсмажуємо цибулю-порей.

Трішки додаємо солі.

Додаємо шпинат та перемішуємо.

Шпинат з цибулею порей готові, перекладаємо в миску, щоб охолоджувались.

Розігріваємо олію на пательні та викладаємо фарш. Додаємо сіль, перець та перемішуємо.

Смажимо фарш до готовності, додаємо цибулю порей зі шпинатом та перемішуємо.

Відварюємо картоплю, очищуємо від шкірки та натираємо на дрібній терці.

Додаємо до картоплі яйця, сіль та перемішуємо.

Збираємо запіканку. Ділимо картоплю на три частини. Викладаємо на дно форми одну частину та розрівнюємо.

Другим шаром викладаємо половину начинки та розприділяємо.

Зверху викладаємо другу частину картоплі та розрівнюємо.

Викладаємо решту начинки.

Кладемо на фарш третю частину картоплі.

Натираємо твердий сир та викладаємо на запіканку.

Відправляємо запіканку в розігріту духовку до 185 градусів з конвекцією на 25 хв.

Через 15 хв. нам порібно змінити режим на "Великий гриль", з температурою 220 градусів.

✅ Дістаємо запіканку з духовки, чекаємо поки вона трішки охолоне, нарізаємо та смакуємо.