Картопляна піца: не лише смачно, а й цікаво!
Картопля — це не лише звичний гарнір, а й неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч оригінальних страв.
Цей рецепт — чудовий приклад. Порадує вас і ваших близьких, адже це не лише смачно, а й цікаво!
Інгредієнти:
• Оливкова олія — 2 ст. л;
• Картопля варена в мундирах — 500 г;
• Кетчуп — 3 ст. л;
• Майонез — 2 ст. л;
• Сіль, перець — за смаком;
• Бекон — 150 г;
• Помідори чері — 200 г;
• Шпинат — 100 г;
• Сир твердий — 150 г.
Спосіб приготування:
1. Розігрійте духовку до 200°C.
2. Форму змастіть олією.
3. Картоплю викладіть у форму та роздавите склянкою до рівномірного шару.
4. Змішайте кетчуп і майонез, змастіть картоплю соусом, посоліть і поперчіть.
5. Викладіть нарізаний бекон, половинки помідорів та шпинат. Зверху щедро посипте натертим сиром.
6. Запікайте в духовці приблизно 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
Зберігайте та насолоджуйтеся смачними моментами.