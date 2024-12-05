Картопляна ковбаса: давня українська страва

Колись їв таке у бабусі, і найбільше любив ще гарячою, просто з печі. Тож вирішив повторити рецепт із дитинства!

1 кг очищеної картоплі

100 г цибулі

350 г м’ясної підчеревини

100 г копченого бекону

300 г цибулі для засмажки

100 г вершків (30%)

Приправа від IRIS до картоплі

2 метри кишки

Підчеревину трохи підморожую, нарізаю дрібненько й обсмажую на пательні. Для більш насиченого аромату додаю копчений бекон і майже одразу — нарізану цибулю. Смажу до легкої рум’яності цибулі. Замість бекону можна взяти більше м’яса.

Сиру картоплю разом із 1 свіжою цибулиною можна натерти на тертці, пропустити через м’ясорубку або навіть перебити блендером. Але обережно, щоб не вийшло смузі 🫣

До картоплі одразу додаю вершки (або домашню сметану), а також пачку приправи До Картоплі від IRIS - тут є все необхідне: сіль, сухий часник, паприка, куркума, майоран, базилік, кріп, чорний перець, чилі та кмин.

Усе ретельно перемішую й наповнюю кишку. Наповнювати треба не більше ніж наполовину, щоб ковбаса не луснула під час приготування! Краї кишки зав’язую вузликами, а саму ковбаску протикаю в кількох місцях. Додаю трохи води й запікаю в духовці при 175–180 градусах, з обох боків до рум’яності (загалом близько 40 хвилин).

Їсти смачно як гарячою, так і холодною.

Бачив, що таку ковбасу можна ще й відварювати, а потім обсмажувати. А як готуєте ви?