Яку їжу взяти з собою в дорогу: корисні поради

Переміщення, дороги, поїзди, заправки, авто до кордонів стали частою справою останніх років для українців.

Запас "з собою" допоможе не їсти в сумнівних придорожніх/вокзальних кафе, мінімізувати білі булки, налагодити перекушування для малюків, пройти повз снікерси.

Пакуємо в залежності від типу поїздки:

Овочі фрукти

- морква, перець, редис, міні огірок, чері

- ягоди, корисніше фруктів, фрукти в екопакуванні)) - банан, мандарин

- оливки. несподівано? ідеальний снек. люблю

Горіхи-сухофрукти

- горіхи та насіння, сирі. солоні та смажені рідше: найпоживніші

- сухофрукти кращі за промислові десерти на заправках, але в цілому солодкі перекушування - така собі стратегія, багато цукру.

Батончики-шоколад

- адекватного складу, переверніть почитайте! без сиропів, 90% родзинок та нескінченної вівсянки. вчимося читати склади. на основі..льону-гарбуза, горіхів-кокосу, протеїнові веган (!)

- шоколад. какао-боби, raw шоколад, чорний з горіхами не молочний

Хлібці-чипси

- горіхові. 1 – жири корисні. 2 – це насичення. всі види насіння і горіхів, льон, кунжут, конопляні хлібці, типу санфіл

- безглютенові хлібці та "пінопласт". менше клейковини – легше травленню. з кіноа, бурого рису, гречки, мікси.

- зернові. напис "з цільного зерна". простота складів: зерно, сіль. Жито, спельта, фінкрісп

- чипси з водоростей та овочів. виключити раф. олії та цукор у складі

- чипси фруктові, бананові (з кокосовим маслом). от і весь склад, цілісно та мінімалістично, менше цукру

- сублімовані снеки. Не лякатися слова - ок метод збереження продукту шляхом просушування при низьких температурах. позбавлення вологи при збереженні користі. Хрусткі боби, горошок, ягоди.

Додатково білок

⁃ протеїнові батончики нормального складу, краще веган з горіхів та бобових, ніж з сироваткового протеїну та цукру

⁃ бобові: дегідровані нут, горошок, хумус в пакуванні, кунжутні крекери, лляні чипси

⁃ в залежності від транспорту - в пакуванні в‘ялені/солоні м’ясо чи риба, витриманий сир шматочками (тільки герметичні пакування)

⁃ якщо дітки - йогурти в пакуванні, з фуд безпеки краще рослинні горіхові

- вода, свої улюблені чаї та дріп-пакети з кавою