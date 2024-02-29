Який сорт моркви обрати: 3 гарні варіанти

Серед шанованих інгредієнтів, на наших столах морква займає особливе місце. UAportal розповів, як вибрати ідеальні сорти моркви для посіву цієї весни, які обіцяють рясний сезонний урожай.

"Болівар F1"

Своїм винятковим жовто-оранжевим відтінком, що нагадує теплі осінні тони, виділяється "Болівар F1". Відомий своєю високою стійкістю до хвороб та шкідників, цей сорт є ідеальним вибором для весняної посадки. Додатковою перевагою цього сорту є те, що він має гладку поверхню без вічок.

"Балтимор F1"

Хочете виростити приголомшливу за розміром моркву? Зверніть увагу на "Балтімор F1". Цей сорт відомий тим, що дає великі коренеплоди, деякі з яких важать до 250 грамів кожен. Ви не тільки отримаєте щедрий урожай, але й необхідні вітаміни та мінерали, які сприяють зміцненню здоров'я.

"Джерада F1"

"Джерада F1" – сорт, спеціально виведений для весняної посадки. Його швидкий період дозрівання – усього 90 днів, дозволяє отримати ранній літній урожай. Цей сорт цінується за делікатне поєднання солодкості та хрусткості.

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