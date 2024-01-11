Якого кольору обрати меблі в дитячу: Поради експертів

UAportal підготував декілька порад, як підібрати колір для дитячої кімнати. Дізнайтеся, яке значення має колір в дитячій, та як він може вплинути на загальне середовище в кімнаті.

Враховуйте простір і освітлення

Беручи до уваги простір і освітлення, дуже важливо вибрати колір, який додасть кімнаті відчуття відкритості і яскравості. Світлі меблі, наприклад, білі або пастельних відтінків, допоможуть досягти такої атмосфери. І навпаки, темні кольори можуть надати приміщенню відчуття меншого розміру та замкненості.

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Створіть заспокійливу атмосферу

Щоб створити заспокійливу атмосферу в дитячій кімнаті, обирайте меблі м'яких, приглушених кольорів. Бліді відтінки блакитного, зеленого або лавандового можуть створити мирну і спокійну обстановку для дитини, сприяючи як розслабленню, так і спокійному сну.

Додаткові штрихи

Хоча вибір основного кольору для дитячих меблів має вирішальне значення, не варто забувати про додавання індивідуальних елементів. Включення яскравих кольорів через тканину, настінний живопис або предмети декору надає дитячій індивідуальності та чарівності, пов'язуючи загальний дизайн разом і додаючи їй більше інтересу.

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